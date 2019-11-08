شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة 11 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة الحادية عشر بدورى المحترفين الرجال لكرة اليد والمرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع الزمالك و سموحة مع الزهور و أصحاب الجياد مع محافظة الفيوم و البنك الأهلى مع الحوار و سبورتنج مع جزيرة الورد و 6 أكتوبر مع حدائق الأهرام و الأهلى مع طلائع الجيش و المعادى مع هليوبوليس و الطيران مع الأوليمبى .

فيما تشهد الجولة الـ 12 لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة والجزيرة مع اصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر و جزيرة الورد مع الأهلى و حدائق الأهرام مع المعادى و طلائع الجيش مع الطيران و هليوبوليس مع الأوليمبى .