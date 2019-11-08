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مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة التاسعة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

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وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع المقاولون والزهور مع الأهلى وهليوبوليس مع الطيران و أصحاب الجياد مع الشمس و الصيد مع سموحة و الزمالك مع الجزيرة .

 

و تشهد الجولة العاشرة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و الجزيرة مع الصيد و سموحة مع أصحاب الجياد و الشمس مع هليوبوليس و الطيران مع الزهور و الأهلى مع المقاولون .

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