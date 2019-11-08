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الزمالك يرفض عروض رحيل النقاز بسبب القائمة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفض عروض رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن الأبيض من تعويض ظهيره الدولى حال الموافقة على العروض المقدمة إليه.

وصرح النقاز مؤخراً إنه يمتلك عددا من العروض وسيقوم بمناقشتها خلال الفترة القادمة مع إدارة الزمالك للوصول إلى الأفضل ولكن الاتجاه هو استمرار الظهير الدولى وبحث أية عروض خاصة به فى نهاية الموسم الحالى.

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ويمتلك الزمالك فى قائمته الأفريقية، ظهيرين فى الجانب الأيمن هم النقاز وحازم إمام لذا لن يكون هناك اتجاه داخل الزمالك حول الموافقة على رحيل أحدهم أو أياً من عناصر الفريق الأساسية فى شهر يناير القادم.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا حيث يتواجد فى المجموعة التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الكونغولى  وزيسكو يونايتد الزامبى.

 

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