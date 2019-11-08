شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد نجاتي : بيراميدز أخطأ فى المنتخب والبدري عاقب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد نجاتي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي الأسبق أن نادي بيراميدز أخطأ عندما منع لاعبيه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقام حاليا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال ماجد نجاتي في تصريحات لقناة الاهلي : بيراميدز أخطأ عندما رفض ارسال لاعبيه للمنتخب، خاصة أن الأهلي والزمالك الأكثر خبرة وبطولات أرسلا لاعبيهم ولم يتم منعهم ، مضيفا أنه في نفس الوقت فإن حسام البدري أخطأ عندما استبعد اللاعبين السبعة من المعسكر نهائيا، لانه بهذا يكون عاقب اللاعبين، ولم يطول عقابه نادي بيراميدز صاحب القرار.

واختتم ماجد نجاتي تصريحاته مؤكدا أنه كان لابد أن يقوم اتحاد الكرة بمعاقبة بيراميدز بتوقيع غرامات مالية عليه، بسبب تصرفه الذي أضر بمصلحة المنتخب لان اللاعبين السبعة يضمون أسماء كبيرة مثل عبد الله السعيد.