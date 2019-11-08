الزمالك يواجه سموحة والأهلي مع المقاصة.. منافسات دوري الجمهورية 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز شباب الأهلي على الاسماعيلي بهدف نظيف، فيما فاز ناشئو الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حرس الحدود.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
الزمالك x سموحة
وادي دجلة x الاسماعيلي
الاهلي x مصر المقاصة
اف سي مصر x المقاولون العرب
طنطا x بيراميدز
الانتاج الحربي x طلائع الجيش
الجونة x إنبي
الاتحاد السكندري x حرس الحدود
فيما حصل فريق المصري على راحة من هذه الجولة.
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