شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة والأهلي مع المقاصة.. منافسات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية عشر ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد عدة مباريات مثيرة وأبرزها لقاء الزمالك مع سموحة ومباراة الأهلي مع مصر المقاصة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز شباب الأهلي على الاسماعيلي بهدف نظيف، فيما فاز ناشئو الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حرس الحدود.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الزمالك x سموحة

وادي دجلة x الاسماعيلي

الاهلي x مصر المقاصة

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اف سي مصر x المقاولون العرب

طنطا x بيراميدز

الانتاج الحربي x طلائع الجيش

الجونة x إنبي

الاتحاد السكندري x حرس الحدود

فيما حصل فريق المصري على راحة من هذه الجولة.