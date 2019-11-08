مصر تستقبل مالي في حفل افتتاح المعبر الإفريقي إلى طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

يستضيف المنتخب المصري نظيره المالي في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

وتسمح البطولة لثلاثة منتخبات فقط من بين الثمانية المشاركين بالتأهل مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو العام المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويأمل رجال شوقي غريب في تحقيق انتصار على مالي يقطع نحو نصف الطريق إلى المربع الذهبي لتزداد نسبة حصول الفريق المصري على بطاقة الأوليمبياد وتتحرك من خانة الصفر قبل انطلاق البطولة.

منتخب مصر يعول على العديد من النجوم الذين تعرفهم الجماهير جيداً، ولعل أبرزهم نجم الأهلي رمضان صبحي قائد الفريق، ومصطفى محمد المهاجم الواعد في صفوف نادي الزمالك.

ويسعى شوقي غريب لتخطي عقبة مالي الصعبة، حيث يضم الفريق الضيف أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي الذي تأقلم مؤخراً مع الأجواء المصرية.

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وقبل البطولة بساعات استبعد الفريق المصري مهاجمه طاهر محمد طاهر بسبب إصابة تعرض لها، وقام باستدعاء الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق، تعويضاً لمهاجم المقاولون ومحمود مرعي.

وتترقب جماهير الكرة المصرية حفل افتتاح البطولة الذي يعقبه انطلاق مباراة مصر الأولى على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.

بطاقة المباراة:

الحدث: افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

التاريخ: 8 نوفمبر 2019

التوقيت: السابعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة