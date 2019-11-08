تصريحات الخميس.. طموح الاحتراف.. وكاسونجو شبيه سواريز.. وتعليق ميدو الصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضية ليوم الخميس 7 نوفمبر.

علي لطفي يتحدث عن.. أهداف معسكر الإمارات.. تحدي الأبطال ومزايا فايلر

تحدث علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مزايا معسكر الإمارات الذي خاضه الفريق الأحمر في مدينة دبي، كما تطرق للحديث عن تحدي دوري أبطال أفريقيا ومزايا مدربه السويسري رينييه فايلر.

مدرب مالي الأوليمبي: سنواجه الضغط المصري.. وأفتقد 3 لاعبين

أكد فاجنيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي، أن فريقه سيواجه ضغط كبير بمواجهة المنتخب المصري باعتباره مستضيف البطولة.

مدرب غانا الأوليمبي: رمضان صبحي أفضل لاعبي الفراعنة

أكد إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأوليمبي أن الأجواء في مصر "طيبة" لافتًا إلى أن رمضان صبحي أفضل لاعبي منتخب مصر.

رمضان صبحي يتحدث عن رد الاستبعاد.. مكالمة صلاح و"طمع" الجماهير

قال رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي إن حمل شارة قيادة المنتخب "مسئولية" كبيرة، كما رد على استبعاده من المنتخب الأول وهل تواصل معه محمد صلاح قبل البطولة أم لا؟

"أمتلك عروضًا".. النقاز يكشف موقفه من الرحيل عن الزمالك (فيديو)

كشف حمدي النقاظ ظهير أيمن الزمالك والمنتخب التونسي، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الماضية، لافتًا أنه سيجلس مع إدارة النادي لمناقشة هذه العروض.

Advertisements

"فرصتكم للاحتراف".. شوقي غريب يوجه رسالة للاعبيه قبل بطولة أفريقيا

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن لاعبيه أمامهم فرصة من خلال المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

"أشبه بسواريز".. مدرب الزمالك السابق يشيد بكاسونجو

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك السابق، أن الكونغولي كاسونجو لابد أن يحصل على فرصة مع الفريق الأبيض، لافتًا إلى أنه يختلف عن خط الهجوم الحالي والمكون من خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.

حسام البدري: الطبيب طمأنني على إصابة الشحات.. نتمنى أن تكون بسيطة

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن الطبيب محمد أبو العلا، طمأنه على حالة اللاعب حسين الشحات الذي غادر ملعب مباراة مصر وليبيريا مصابا.

تعليق صادم من ميدو على أداء المنتخب أمام ليبيريا

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن المنتخب المصري سيء جداً، وذلك تعقيباً على المباراة المقامة بين فريق حسام البدري ومنتخب ليبيريا ودياً على برج العرب.

البدري يعلق على استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب، على استبعاد سباعي فريق بيراميدز من الانضمام لقائمة الفراعنة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

مدرب ليبيريا: اللاعبون لم يحصلوا على راتبهم .. وحققنا فوزًا أمام مصر

قال بيتير بوتلر المدير الفني للمنتخب الليبيري، إن لاعبي فريقه لم يحصل على رواتبهم، مؤكدًا أنهم حققوا فوزًا أمام مصر.