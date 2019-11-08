النشرة الرياضية.. فوز مقلق.. واستبعاد مهاجم المنتخب.. وتفاصيل إصابة الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 7 نوفمبر.

الأهلي يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من فترة الإعداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيخوض مباراة ودية بعد العودة من معسكر الإمارات والذي أقيم لمدة أسبوع.

للمباراة الثانية تحت قيادة البدري.. فتحي يقود المنتخب للفوز بهدف نظيف

فاز منتخب مصر وديًا بهدف نظيف أمام نظيره ليبيريا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن استعدادت الفريق الوطني لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

صدمة.. استبعاد مهاجم المنتخب الأوليمبي للإصابة

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي بداعي الإصابة.

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الأهلي يكشف إصابة حسين الشحات .. وعبد الحفيظ: لا تدعو للقلق

كشف النادي الأهلي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الدولي حسين الشحات لاعب الفريق خلال ودية المنتخب الوطني أمام ليبيريا.

بعد اشتباكات القمة..اتحاد السلة يصدر عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك

أعلن الإتحاد المصري لكرة السلة عن عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك على الأحداث التي نشبت بعد إنتهاء المباراة، التي فاز بها الأهلي 92-80 في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

بمشاركة النني.. بيشكتاش يودع الدوري الأوروبي

شارك محمد النني في هزيمة فريقه بيشكتاش التركي أمام سبورتنج براجا البرتغال (3-1) في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

المنتخب يوضح لمصراوي موقف الشحات من مواجهتي كينيا وجزر القمر

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن حسين الشحات سيلحق بمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.