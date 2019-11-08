بمشاركة النني.. بيشكتاش يودع الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

شارك محمد النني في هزيمة فريقه بيشكتاش التركي أمام سبورتنج براجا البرتغال (3-1) في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

فريق سبورتنج براجا افتقد خدمات مهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" بسبب إصابته التي تحتاج فترة راحة وعلاج تصل لمدة شهر ونصف.

براجا تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق باولينيو قبل أن يتعادل تيلر بويد في الدقيقة 29، لكن باولينيو عاد ليتقدم لفريقه في الدقيقة 37.

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وفي ظل محاولات بيشكتاش الوصول إلى هدف التعادل، سجل اللاعب ويلسون إدواردو هدف تأكيد انتصار الفريق البرتغالي في الدقيقة 81.

الهزيمة التي تلقاها بيشكتاش هي الرابعة على التوالي في المجموعة التي تضم سبورتنج براجا وولفرهامبتون وسلوفان براتيسلافا.

ويقبع فريق النني في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، بينما يتصدر براجا برصيد 10 نقاط، وخلفه ولفرهامبتون بتسع نقاط، ثم سلوفان براتيسلافا بأربع نقاط.

النني شارك بديلاً في الدقيقة 72 بدلاً من كارتال يلماز في محاولة من مدرب الفريق التركي في مساعدة فريقه للوصول إلى هدف التعادل.