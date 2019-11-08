المنتخب يوضح لمصراوي موقف الشحات من مواجهتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن حسين الشحات سيلحق بمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وأشار أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب أجرى أشعة للاطمئنان على موضع الإصابة، ليتأكد جاهزيته للمواجهتين.

وتعرض حسين الشحات لإصابة قوية خلال مواجهة ليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، ولم يستكمل اللاعب المباراة.

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وذكر النادي الأهلي في بيان رسمي أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، فيما ذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه أجرى اتصالا باللاعب واطمئن على حالته مؤكدًا أن إصابته لا تدعو للقلق.

وذكر الأهلي في بيانه أن الشحات سيكون جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 ، و18 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.