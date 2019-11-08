بشكتاش يواصل السقوط في الدوري الأوروبي بهزيمة من براجا

تلقى فريق بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني الهزيمة من نظيره سبورتينج براجا البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي براجا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

افتتح براجا الأهداف عن طريق باولينيو في الدقيقة 14، وتمكن النجم تايلر بويد من إدراك التعادل لبشكتاش في الدقيقة 29.

إلا أن الفريق التركي لم يتمكن

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من الحفاظ على التعادل، ليعود باولينيو بهدف ثاني في الدقيقة 36، ويعيد براجا إلى المقدمة مرة أخرى، وسط محاولات من بشكتاش للتعادل مرة أخرى ولكن دون جدوى.

وقبل نهاية الشوط الأول تلقى فريق بشكتاش صدمة قوية بعد أن قام حكم المباراة بإشهار الكارت الأحمر في وجه اللاعب جيرمان لينز،

ليواصل الفريق التركي المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني تأثر بشكتاش بحالة الطرد، بينما حاول براجا الحفاظ على تقدمه وعدم تلقي أي أهداف ليحافظ على صدارة المجموعة.

ومع الدقيقة 81 أنهى براجا المباراة بإطلاق رصاصة الرحمة بهدف ثالث عن طريق ويلسون إدواردو، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة يرفع سبورتينج براجا رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الحادية عشر، بينما يظل بشكتاش قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد الهزيمة الرابعة في دور المجموعات.