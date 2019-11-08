مانشسر يونايتد يكتفي بثلاثية في شباك بلجراد الصربي

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً كبيراً على بارتيزان بلجراد الصربي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أولد ترافورد في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

لم ينتظر الفريق الإنجليزي سوى 20 دقيقة قبل أن يسجل أول الأهداف عن طريق النجم الشاب ماسون جرينوود، الذي استغل تريرة بينية رائعة تسلمها داخل منطقة الجزاء، ثم راوغ الدفاع وسدد بشكل خادع لحارس

المرمى معلناً عن أول الأهداف.

وفي الدقيقة 33 استغل مارسيال خطأ دفاعي ليستحوذ على الكرة ويرواغ مدافعي بلجراد بشكل رائع، وينفرد بالمرمى مسجلا ثاني الأهداف.

وبعد الهدف الثاني هبطت معنويات لاعبي بلجراد بشكل واضح ليسيطر مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بشكل كامل، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني أنهى راشفورد المباراة تمامًا

بعد هجمة منظمة من عدة تمريرات ليتم تهيئتها للنجم الإنجليزي الذي يسدد بشكل مباشر كرة صاروخية، لتسكن شباكط الفريق الصربي معلنة عن الهدف الثالث بالدقيقة 49.

واستمرت المباراة هادئة بعد ذلك وسط محاولات على فترات من فريق اليونايتد لإحراز الهدف الرابع، بينما لم يخاطر بيلجراد بالهجوم خوفًا من زيادة النتيجة خاصة مع الحالة الفنية الجيدة للاعبي الشياطين الحمر.

وبتلك النتيجة يصل مانشستر يونايتد إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة ليتأهل رسميًا إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد عند 4 نقاط في المركز الثالث.