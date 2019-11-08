انبي يتعادل مع الانتاج الحربي وديا

تعادل فريق انبي مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منهما فى المباراة الودية بستاد المصانع الحربية فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات الدوري. فى إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات الدوري. وسوف يلعب انبي 3مباريات اخري خلال توقف الدوري مع مصر المقاصة وحرس الحدود ووادي دجلة. يذكر ان انبي يحتل مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات.

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