تعرف على بوابات دخول الجماهير في مباراة المنتخب الأوليمبي ومالي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، عن بوابات دخول الجماهير في لقاء الافتتاح بين المنتخب الأوليمبي ومالي في المباراة التي ستقامفي السابعة مساء غد.
ويدخل جمهور الأولى والمقصورة من بوابة ال رشدان، والدرجة الثالثة من بوابة نادي الزهور، والدرجةالثانية من بوابة يوسف عباس، ودخول الجماهير حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يسار سيكون من بوابة صلاح سالم "دار المدرعات"، اما حاملي تذاكر الدرجة الثانية والثالثة يمين من خلال طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.
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