شاهد.. محمد صلاح يستعد لموقعة مانشستر سيتي

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بشكل مكثف للمواجهة الصعبة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عدة صور له خلال تدريباته معلقًا "الإتزان هو كل شيء"، مشيراً إلى تدريبات التوازن التي يقوم بها.

وكان محمد صلاح يعاني في الفترة الأخيرة من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة ليستر

سيتي بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من مشاركة النجم المصري في مواجهة استون فيلا بالبريميرليج وكذلك مواجهة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه يبدو مازال متأثراً بالإصابة حيث لم يتمكن من تقديم الاداء المعهود عنه في المباريات السابقة.

وهو ما جعل العديد من المحللين والخبراء يتوقعون أن صلاح لم يكتمل شفائه بشكل كامل،

بل أن أسطورة ليفربول فيل تومبسون خلال تصريحات لسكاي سبورتس أكد أن النجم المصري يلعب وهو مجبر ولم يكتمل شفائه.

وسيحتاج ليفربول إلى تواجد صلاح في مواجهة مانشستر سيتي وهو بكامل لياقته نظراً لأهمية المباراة، مع رغبة الريدز في تحقيق إنتصار من شأنه توسيع الفارق مع السيتي، أو تجنب الهزيمة حتى لا يتقلص فارق النقاط بين وبين وصيف جدول الترتيب، تفاديًا لتكرار سيناريو الموسم الماضي.

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ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من أصل 33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.



