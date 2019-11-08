درويش : استاد القاهرة يستقبل دخول الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرا

أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة ، أن الاستاد سيفتح أبوابه غدا الجمعة أمام الجماهير بداية من الثانية ظهرا لحضور افتتاح بطولة افريقيا تحت 23 سنة ومباراة المنتخب الاوليمبى المصرى و نظيره المالى.

وأوضح "هناك اتفاق مع الجهات المعنية،

لفتح أبواب الاستاد قبل مباريات المنتخب المصرى ب5 ساعات ، ولذلك قررنا تنفيذ تعليمات الجهات المعنية ﻻقامة المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءا".

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم

مصر ومالى وغانا والكاميرون اما استاد السلام تقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره مالي، في إفتتاح مشواره بالبطولة، التي يسعى الفراعنة من خلالها لتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى والتي تؤهل بشكل مباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.