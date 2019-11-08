إتحاد اليد ينشر جدول مباريات الغد

نشر الإنحاد المصري لكرة اليد، برنامج المباريات التي ستقام غداً الجمعة في إطار منافسات دوري كرة اليد، للرجال والمراحل العمرية المختلفة. ستقام غداً الجمعة في إطار منافسات دوري كرة اليد، للرجال والمراحل العمرية المختلفة. وجاء جدول المباريات كالتالي:

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