وَجه مُقدم برنامج الدوري مع وليد “وليد الفراج” حلقة ليلة الخميس الموافق 7-11-2019 نحو مُساندة وتشيجع ممثل الكرة السعودية “الهلال” قبل أقل من 48 ساعة من مواجهته الصعبة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم السبت 9-11-2019، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

وحرص أحد ضيوف الحلقة “طارق النوفل” على وضع الحكم الدولي العراقي “علي صباح عداي” الذي أختير لإدارة المباراة، تحت الضغط، حين ذكره بما فعله الحكم الياباني “نيشيمورا” مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014.

وقال النوفل “مباراة نهائي الهلال مع سيدني الأسترالي عام 2014 لو تكررت 1000 مرة فلن يخسر الهلال لأنها كانت مجزرة تحكيمية”.

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وأضاف “الحكم الياباني نيشيمورا أنهى الحلم وكسر قلب العقلاء من المشجعين، وحاليًا الهلال أفضل من أورواوا، والثالثة ثابته للهلال والإدارة الهلالية تسير بشكل صحيح”.

وحاول الهلال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2017 بعد خيبة أمل عام 2014 أمام سيدني، إلا أنه اصطدم بأوراوا ريد دياموندز في النهائي، وخسر في مباراة الإياب في الدقيقة الأخيرة بهدف رافايل سيلفا، بعداما انتهت مباراة الذهاب على ستاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي 1/1.

شاهد الدوري مع وليد حلقة الخميس 7-11-2019