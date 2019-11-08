مفوض الدوري الأمريكي يؤكد عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان

أكد مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين “دون جاربر” اتفاق المهاجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” مع إدارة ميلان بشكل رسمي، للانضمام لصفوف الفريق فور فتح سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وأمضى صاحب الـ 38 عامًا الفترة الماضية بين صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وكان له تأثير كبير على الفريق، حيث سجل 52 هدفًا في 56 مباراة.

ومن المقرر انتهاء عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، مما يعني أنه سيكون حرًا للعودة إلى أوروبا، والانتقال بالمجان للفريق الذي يريده.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش لعب لمدة عامين مع ميلان الإيطالي، وقد ألمح جاربر إلى أن اللاعب سيعود إلى إبطاليا، خلال مقابلة خص بها قناة ESPN الرياضية العالمية.

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وقال جاربر “زلاتان رجل مثير للاهتمام، يجعل بريدك الخاص ممتليء عن آخره، وأنت تحتاج لهؤلاء الرجال الذين يحدثون الإثارة كما فعل ديفيد بيكهام في أيامنا الأولى. لا يزال إبراهيموفيتش يتمتع بالحيوية رغم وصوله لعامه الـ 38، ومع ذلك ينضم لصفوف نادي ميلان الذي يُعد أحد أفضل الأندية في العالم، بعد أن سجل أرقامًا قياسية مع لوس أنجلوس جالاكسي بتسجيل عدد كبير من الأهداف في 18 شهرًا فقط”.

وختم دون جاربر “زلاتان مثير داخل وخارج الملعب، أحب أن أراه في نهاية اليوم، وأحب رؤيته مرة أخرى، لكن الأمر يتوقف على لوس أنجلوس جالاكسي، لقد استمتعت حقًا بفترة زلاتان، خاصةً عندما يتحدث إليّ”.