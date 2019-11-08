جدول مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تنطلق في مصر اليوم مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بمباراة مصر ومالي على ستاد القاهرة الدولي.

تستمر البطولة من 8-11-2019 حتى يوم 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات، يتصارعون على ثلاث مقاعد في طوكيو 2020.

وتأمل مصر – صاحبة الأرض – في العودة إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب دام 7 سنوات على آخر مشاركة في أولمبياد لندن 2012، وأن تكون الدولة العربية الأفريقية الوحيدة المشاركة في الدورة، بعد توديع الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا والسودان للتصفيات المؤهلة إلى بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة هذا الشهر.

لكن يتوجب على رفاق رمضان صبحي تجاوز ثلاث عقبات غاية في الصعوبة خلال دور المجموعات “مالي وغانا والكاميرون” المعروفين بمنتخباتهم الشبابية المتميزة على مر العصور.

والتالي جدول مواعيد مباريات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة: