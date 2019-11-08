تقرير | شركاء قطر يستعدون لخطف مكان لاجاردير في الكاف

تستعد شركة إنفرونت السويسرية، المعروفة بعلاقاتها القوية بالاتحاد القطري لكرة القدم وهيئة الاستثمار القطرية، لشراء حقوق بث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” نظير ما يماثل 10 أضعاف القيمة التي اشترت بها شركة لاجاردير سبورت الفرنسية نفس الحقوق.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير سبورت الممُتد حتى عام 2028، ما اعتبرته الشركة الفرنسية انتهاكًا لشروط العقد، مُهددة باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا.

وتعرض مسؤولو الكاف لضغوطات مستمرة من جانب الحكومة المصرية من أجل فسخ العقد مع شركة لاجاردير سبورت منذ خلافة الملغاشي “أحمد أحمد” للكاميروني عيسى حياتو في رئاسة الكاف.

وصدرت ضد الكاف وعيسى حياتو العديد من الأحكام القضائية من المحكمة الإقتصادية المصرية بعد شكوى رسمية مُقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، والذي أكد أن صفقة لاجاردير مع الكاف تمت في ظروف مشبوهة وخرقت المادة 8 في القانون المصري الخاص بحماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق بالبطولات الأفريقية لكرة القدم.

ولم يُظهر الكاف تجاوبًا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعوام 2016 و2017 و2018، حتى تمت إقالة السكرتير العام للكاف، المصري عمرو فهمي، والذي قدم مستندات تؤكد تورط الرئيس الجديد للكاف “أحمد أحمد” في تأخر اتخاذ قرارات ضد العقد غير القانوني المُبرم في عهد عيسى حياتو مع شركة لاجاردير سبورت.

وقرر الكاف التحرك أخيرًا بعد تدخل الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، السيدة فاطمة سامورا، والمفوضة من قبل الفيفا للإشراف على جميع الملفات الاقتصادية والمالية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان عمرو فهمي تحدث عن الحوار الذي دار بينه وبين رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في وقت سابق قبل بدء بطولة أمم أفريقيا للكبار في شهر يونيه الماضي، عن وجود مخالفات وفساد داخل الكاف.

ولم يعلق الكاف على حديث عمرو فهمي، حتى جاء سكرتير عام الكاف الجديد، المغربي معاذ حجي، ليوجه الشكر إلى السيسي في المؤتمر التقديمي لكأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عامًا، دون التطرق لقضية لاجاردير، لكنها كانت إشارة إلى أن الكاف غَير طريقته مع الحكومة المصرية.

وقال معاذ حجي “أشكر الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدتنا لتنظيم تلك البطولة هنا وأشكر اللجنة المنظمة علي كل جهودهم”.

وأضاف “إلغاء التعاقد مع شركة لاجاردير المالك الحصري لحق بث بطولات الكاف؟ سأتحدث فقط بكل ما يتعلق بالبطولة التي تنطلق يوم الجمعة، هذا القرار متعلق بالعدالة المصرية ولم يكن لدينا خيار ولم أتطرق للمزيد من التفاصيل وسيكون هناك بيانات رسمية من الكاف”.

شركاء قطر

بالعودة إلى شركة إنفرونت السويسرية التي تربطها علاقة قوية بالحكومة القطرية، فقد عرضت على الكاف شراء حقوق بث بطولاته مقابل مليار دولار سنويًا، ما يعني أنها على استعداد لدفع ما يماثل 10 أضعاف القيمة التي كانت تدفعها لاجاردير سبورت مقابل نفس المنتج.

وبدأت علاقة إنفرونت سبورت آند ميديا بقطر في عام 2011، عندما قامت هيئة الاستثمار القطرية بمحاولة للاستحواذ الكامل عليها بكافة البطولات الرياضية التي اشترتها وتقوم بتوزيعها إلى كل أنحاء العالم.

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وقالت جريدة فينانشال تايمز المختصة في الأخبار الاقتصادية – آنذاك – إن هيئة الاستثمار القطرية وصلت اتفاق لاتمام عملية الاستحواذ على وكالة إنفرونت السويسرية التي يترأسها ابن شقيق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقًا “جوزيف بلاتر” ويُدعى “فيليب بلاتر”.

وحاولت عدة شركات أخرى السيطرة علي وكالة إنفرونت بالإضافة إلى هيئة الاستثمار القطرية، مثل شركة بريدج بوينت البريطانية وصندوق أبو ظبي الاستثماري.

ونجحت قطر في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف مع الشركة السويسرية، بإنشاء مشروع شراكة بنسبة 50/50 في عام 2013 مع هيئة الاستثمار القطري، سُمي بـ “آسباير إنفرونت”.

وفي عام 2015 عززت قطر تعاونها مع إنفرونت بإبرام شراكة إعلامية وتسويقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم كشريك حصري للإعلام والتسويق لمباريات الفرق الوطنية للرجال.

ونجح المشروع المشترك الذي بدأ في الدوحة بين أسباير كتارا للاستثمار وإنفرونت سبورتس ميديا في تسويق حقوق المباريات الدولية التي أقيمت داخل قطر، بما في ذلك مباريات تصفيات البطولات والمؤتمرات والمباريات الودية المختلفة.

وغطت الاتفاقية توزيع حقوق البث في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنصات والأقاليم على أساس حصري باستثناء الأراضي المحلية لدولة قطر، حيث تكون الحقوق غير حصرية.

وشملت الصفقة حقوق التسويق والإعلان في الملاعب بما في ذلك لوحات الـ LED ولوحات النتائج وخلفيات المقابلات التلفزية بالإضافة إلى تزويد رعاة المباريات بوحدة الضيافة والمزيد من الحقوق الترويجية.

وقال المدير الإداري لشركة آسباير إنفرونت (توماس ليسينيتش) “بعد التسويق الناجح لكأس السوبر الإيطالي 2014 بين يوفنتوس ونابولي في الدوحة خلال شهر ديسمبر من خلال مجموعة إنفرونت، يسرنا أن نبرم أكبر صفقة ملكية محلية لكرة القدم في قطر، ونشكر الاتحاد القطري للعبة على ثقته في قدرتنا على إضافة قيمة من خلال كفاءة التسويق وقوة المبيعات”.

ما هي آسباير إنفرونت

مشروع مشترك بنسبة 50/50 بين شركة إنفرونت سبورت آند ميديا وهيئة الاستثمار القطرية “آسباير كتارا” والتي تركز على منطقة الخليج العربي.

يقع مقر آسباير إنفرونت في العاصمة القطرية الدوكة، ويقدم جميع الخدمات ذات الصلة حول تنفيذ وتسويق الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

تساعد الشركة أصحاب الحقوق في تطوير الأحداث والتنسيق الرياضي المحلي بالإضافة إلى زيادة جاذبية المنطقة لأهم الأحداث والجهات الراعية الدولية.

وتعمل آسابير إنفرونت على إحداث النمو في الشرق الأوسط براكز رياضية قوية في أوروبا وآسيا.