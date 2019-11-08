إشبيلية يستعرض في لوكسمبورغ ويضمن مقعده في دور الـ 32

تأهل إشبيلية الاسباني إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوزه العريض على مضيفه دوديلانج اللوكسمبورغي 5-2، الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى.



وحصد إشبيلية، حامل اللقب خمس مرات (رقم قياسي)، العلامة الكاملة من مواجهتيه أمام دوديلانج بعدما كان فاز عليه على أرضه بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، متقدماً بفارق 8 نقاط عن أبويل القبرصي الثاني الفائز على قره باخ الأذري 2-1.



في لوكسمبورغ، فرض منير الحدادي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية لإشبيلية (27 و33 و66)، فيما أضاف مؤنس دابور هدفين (17و36). وسجل للفريق الخاسر دانيل سيناني (69 و80).



افتتح إشبيلية التسجيل بعدما اخترق البرتغالي روني لوبيز دفاع دوديلانج داخل المنطقة ومرر كرة عرضية إلى دابور لم يجد اي صعوبة في إيداعها الشباك (17).



واضاف رجال المدرب جولن لوبيتيغي الهدف الثاني في نسخة مطابقة للهدف الاول، بعد اختراق للوبيز ومتابعة لمهاجم برشلونة السابق الحدادي (27)، الذي عاد وسجل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه من ركلة حرة (33).



ورفع الفريق الضيف رصيده إلى أربعة أهداف عبر دابور الذي استفاد من مجهود فردي لزميله نوليتو، فسدد كرة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (36).



وتابع الحدادي مهرجانه التهديفي بتحقيقه "هاتريك" (66)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.



وقلص سيناني النتيجة في الدقيقة 69، قبل أن يضيف هدفه الثاني الشخصي بتسديدة من داخل المنطقة (80).



المجموعة الثانية: لا تغيير...!!



ما يزال وضع المجموعة الثانية على حاله حيث سيمدّد مسلسل التشويق للجولتين الختاميتين بعد أن تعادل أطرافها، إثر انتهت مباراتا كل من كوبنهاغن الدنماركي وضيفه دينامو كييف الأوكراني (1-1) ولوغانو السويسري مع مالمو السويدي (0-0).



في المباراة الأولى، بادر كوبنهاغن بافتتاح باب التسجيل عن طريق ينس ستيج (4) قبل أن يدرك بنجامان فربيتش التعادل (70)، مع العلم أنّ فيكتور تسيغانكوف قد أهدر ركلة جزاء لدينامو كييف (15).



وواصل كوبنهاغن تزعم المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق أفضلية تسجيل الأهداف عن وصيفه دينامو كييف يتخلف عنهما بفارق نقطة واحدة مالمو صاحب المركز الثالث في حين يتمركز لوغانو رابعاً في ذيل الترتيب بنقطتين.



المصدر: فرانس برس