مانشستر يونايتد يقهر بارتيزان ويتأهل في الدوري الأوروبي

أمّن مانشستر يونايتد الإنكليزي بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه السهل على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي (3-0) الخميس في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية عشرة.



في معقله "أولد ترافورد"، أحكم "الشياطين الحمر" سيطرتهم الكاملة على المواجهة منذ بدايتها وحتى نهايتها مترجمين أفضليتهم إلى ثلاثية كاملة حملت تواقيع ميسون غرينوود (22) وأنطوني مارسيال (33) وماركوس راشفورد (49).



وفي المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة، جدّد ألكمار الهولندي فوزه على مضيفه أستانا الكازخي بخامسية دون رد، بعدما كان اكتسحه ذهاباً بسداسية نظيفة، وقطع شوطا كبيراً نحو التأهل.



وافتتح ألكمار التسجيل بعد خطأ من المدافع افغيني بوستنيكوف داخل منطقة الجزاء، استغله المهاجم ميرون بوادو ليخطف الكرة ويسدد بيسراه في شباك الحارس الصربي نيناد إريتش (29).



وسجل الفريق المضيف الهدف الثاني عبر النرويجي فريدريك ميدتسو من تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة خدعت الحارس (52). قبل أن يضيف الثالث عبر المغربي أسامة ادريسي (57)، والرابع بفضل المدافع اليوناني بانتيليس هاتزيدياكوس (75).



واختتم بوادو الاستعراض التهديفي مسجلا هدفه الثاني في هذه الامسية والرابع في المسابقة القارية (77).



وضَمِنَ يونايتد عبوره للدور المقبل ببلوغه النقطة العاشرة في صدارة المجموعة تاركاً للوصافة لألكمار الهولندي (8 نقاط) في حين احتل بارتيزان بلغراد المركز الثالث بـ 4 نقاط وبقي أستانا الكازخي متذيلاً برصيد خالٍ من أية نقطة.



المصدر: بي إن سبورت

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