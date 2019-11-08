رياضة | ريال مدريد يسابق الزمن لضم نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسابق الزمن لضم نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسابق الزمن من أجل ضم فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد يصر على التعاقد مع فابيان رويز خاصة وأن النادي الملمي قادر على شرائه في ظل تمتعه بقوة اقتصادية كبيرة يستطيع من خلالها تلبية مطالب أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يصر على التعاقد مع نجم وسط نابولي ويرغب في ضمه لمشروع الملكي إلا أن النادي قد يواجه صعوبات في التفاوض مع نابوبي خاصة بعد فشل انضمام خيمس رودريجيز في الصيف الماضي.



وذكرت الشبكة العالمية أن ريال مدريد يقترب بشدة من التعاقد مع فابيان رويز البالغ من العمر 23 عاماً وخطفه من غريمه التقليدي برشلونة الذي يرغب هو الآخر في التوقيع معه.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن أن فلورنتينو بيريز مستعد لتقديم عرضاً ضخماً لنادي نابولي الإيطالي قد يبلغ بـ100 مليون يورو من أجل التوقيع مع فابيان رويز وهو رسم سيغري بالتأكيد للبارتينوبي للتخلي عن خدمات النجم الإسباني لصالح ريال مدريد.