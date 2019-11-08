رياضة | ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن مشاركة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أمام ليفربول الأحد المقبل في مباراة قمة الدوري الإنجليزي.

وأفادت التقارير بأن إيدرسون تعرض للإصابة في الفخذ أثناء مباراة أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



وأشارت التقارير إلى أنه في حال غياب إيدرسون عن مواجهة ليفربول فإن الأمور ستكون صعبة للغاية على مانشستر سيتي بسبب انخفاض معنويات الحارس البديل كلاوديو برافو بعد طرده أمام أتالانتا.



وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في تصريحات صحفية :"إنه يعاني من إصابة عضلية، هي ليست إصابة كبيرة لكننا لا نريد المخاطرة به".

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وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي سيفتقد أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.



وغادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بالأمس مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة.



وبين شوطي المباراة استبدل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حارسه الأساسي وأشرك بدلا منه كلاوديو برافو.



وأعلن مانشستر سيتي أن إصابة إيدرسون غير معلومة حتى الآن وأن اللاعب سيجري فحوصات طبية ومن ثم سيتم الإعلان عن تشخيص إصابته.