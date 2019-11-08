رياضة | مباراة مصر وليبيريا تفتح النار مبكراً على جهاز البدري

سادت حالة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد انتهاء مباراة مصر وليبيريا على آداءالفراعنة في ثاني محطات ولاية حسام البدري، وذلك بسبب الآداء الباهت الذي ظهر عليه المنتخب لثاني مباراة على التوالي تحت القيادة الفنية الجديدة للبدري وبعد الخروج المهين من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي أقيمت بمصر.

حمدي فتحي الشمعة المضيئة في مباراة مصر وليبيريا

وحقق المنتخب المصري فوز هزيل على حساب منتخب ليبيريا بهدف وحيد أحرزه اللاعب حمدي فتحي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والتي شهدت ظهور العديد من الوجوه الجديدة كان أبرزهم أحمد سيد زيزو لاعب نادب الزمالك والذي أنضم لمعسكر الفراعنة لأول مرة .

تصريحات البدري عقب مباراة مصر وليبيريا

وصرح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري، أن توقف بطولة الدوري لفترة طويلة كان له تأثير سلبي على أداء اللاعبين خلال وديتي بتسوانا وليبيريا. Advertisements

وواصل البدري في تصريحات صحفية: "حققنا عدة مكاسب من وراء ودية ليبيريا، وعلى رأسها منح الفرصة لبعض اللاعبين لأول مرة إلى جانب الحفاظ على لياقة بعض اللاعبين وسط توقف المسابقة، وانخفاض الجانب البدني كان طبيعي في الشوط الثاني".

وتابع مدرب الفراعنة: "في النهاية الجهاز يتخذ القرارات الصحيحة، وكان لابد من خوض مباراة ودية تحت أي ظرف لتكون أفضل تحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر".

وتطرق البدري للحديث عن أزمة بيراميدز الأخيرة: "لابد من تصحيح الأوضاع، أشكر لاعبي بيراميدز الذين كانوا يرغبوا التواجد، وأشكر إدارة بيراميدز، مرحلة تم اتخاذ قرار فيها وتنتهي بإنتهاء المرحلة، ولن تستمر الأزمة ".

فيما أعرب البدري عن سعادته بالمستوي الطيب الذي قدمه اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بعد مشاركته في ودية ليبيريا اليوم.

ويستعد المنتخب الوطني المصري بقيادة حسام البدري إلي تصفيات أمم إفريقيا المقبلة والمقرر أن تقام في الكاميرون منتصف عام 2021، ويتطلع المصريين ان يقدم المنتخب أداء قوي كما إعتاد عليه الجميع، مع البدري خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري مع حسام البدري منذ قرابة الشهرين خلفاً للمكسيسي خافيير أجيري بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019.