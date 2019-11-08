رياضة | عاجل.. قرار جديد بشأن مباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جديد بشأن مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم إتخاذ قرارا جديدا بشأن موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

تحديد موعد الكلاسيكو

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا لعب مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة لتصبح يوم 18 ديسمبر بدلا من يوم 23 أكتوبر بسبب أحداث الشغب في كتالونيا.

مفاجأة جديده بشأن موعد الكلاسيكو

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وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" أن رابطة الدوري الإسباني تفكر في تغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في وقت أخر بدلا من التاسعة مساءا بتوقيت إسبانيا.

سبب تأجيل موعد الكلاسيكو

وأكدت الإذاعة أن رابطة الدوري الإسباني تريد تغيير توقيت لعب المباراة بين قطبي إسبانيا لإرضاء كل المشتغليين الدوليين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة أيضا من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.