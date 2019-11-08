رياضة | عاجل.. الصحافة الإسبانية تعلن إسم مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحافة الإسبانية تعلن إسم مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت أيام أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى معدودة داخل الفريق الإسبانى، بعد سوء النتائج الذى يعانى منه البارسا خلال الفترة الماضية تحت قيادة فالفيردى، مما أدى لمطالبات من الجماهير برحيله عن تدريب البلوجرانا، خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن بديل أرنستو فالفيردى والمدرب المرشح لقيادة برشلونة خلال الفترة المقبلة هو المدرب الحالي للفريق الأرجنتيني الكبير ريفربليت والذى وصل مع الفريق لنهائي بطولة كأس ليبرتادوس بعد إقصاء فريق بوكا جونيورز وضرب موعد في المباراة النهائية مع فريق فلامنجو البرازيلي.

مدرب تشيلي السابق يتحدث عن إسم مدرب برشلونة الجديد

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وأعلن مدرب منتخب تشيلي السابق كلاوديو بورجي أن مواطنه التشيلي مارسيلو جاياردو سيكون مدرب لبرشلونة الإسبانى خلال الفترة المقبلة بعد الإستقرار علي رحيل أرنستو فالفيردى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن مدرب تشيلي السابق كلاوجيو بورجي، أكد أن مدرب ريفربليت مارسيلو جاياردو سيكون مدرب للبلوجرانا شهر ديسمبر القادم خلفا لأرنستو فالفيردى، وانه علم ذلك من مصدر مباشر للمدرب.

ويعانى برشلونة الإسبانى خلال الفترة الماضية من تواضع في مستوي الغريق، وكان الفريق قد خسر في بطولة الدوري أمام فريق ليفانتى ثم تعادل سلبيا أمام سلافيا براج التشيكي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن مجرب ريفربليت مارسيلو جاياردو قاد الفريق الأرجننيني العام الماضي للتتويج بلقب كأس ليبرتادوس، ويقوده يوم 23 نوفمبر المقبل في نهائي جديد لليبرتادوس أمام فلامنجو البرازيلي.