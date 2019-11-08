اونلاين | تابعوها الان .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد United Live في الدوري الأوروبي (بث مباشر لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعوها الان .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد United Live في الدوري الأوروبي (بث مباشر لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان، كول كورة COOLKORA

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بارتيزان ضيفًا ثقيلاً على نظيره اليونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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موعد مباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان لمشاهدتها عبر كورة أونلاين manchester united ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة مصر ضد ليبيريا، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونياتد ضد بارتيزان

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونياتد ضد بارتيزان حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORT، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.