شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية عشرة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية نظيفة على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي، وفوز كاسح للكمار الهولندي على أستانا الكازاخي.

مانشستر يونايتد – بارتيزان بلجراد تغلب مانشستر يونايتد بسهولة على ضيفه بارتيزان بثلاثية نظيفة على أرضية أولد ترافورد، سجلها كلاً من ماسون جرينوود في الدقيقة 21 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 33 وماركوس راشفورد في الدقيقة 49. أستانا - الكمار إكتسج الكمار مضيفه أستانا بملعبه "أستانا أرينا" بخماسية نظيفة ميرون بوادو هدفين في الدقيقين 29 و 77 وفريدريك ميتسيو في الدقيقة 52 وأسامة الإدريسي في الدقيقة 57وبانتليس هاتزيدياكوس في الدقيقة 75. Advertisements ترتيب المجموعة الثانية عشرة 1- مانشستر يونايتد الإنجليزي – 10 نقاط 2- الكمار الهولندي – 8 نقاط 3- بارتيزان بلجراد الصربي – 4 نقاط 4- أستانا الكازاخي – دون رصيد مباريات الجولة القادمة الكمار – بارتيزان (ملعب كارس ينس ) 28 نوفمبر أستانا – مانشيتر يونايتد (ملعب استانا) 28 نوفمبر

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