شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الحادية عشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الحادية عشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الحادية عشرة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز سبورتينج براجا التركي على بشيكتاش التركي ، وفوز صعب لفولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتسيلافا السلوفاكي.

سبورتينج براجا - بيشكتاش فاز نادي سبورتينج براجا بنتيجة 3-1 على ضيفه بشيكتاش على ملعب "مونسيبال دي براجا"، سجل أهداف الفريق البرتغالي بولينيو هدفين في الدقيقتين 14 و 37 واللاعب ويسلون إدواردو في الدقيقة 81، فيما سجل هدف بيشكتاش تايلر بويد في الدقيقة 29. ولفرهامبتون – سلوفان براتسيلافا تغلب ولفرهامبتون بصعوبة على ضيفه السلوفاكي بهدف متأخر سجله نجمه راؤول خيمينيز في الدقيقة 92 وذلك بملعب "مولينوكس". Advertisements ترتيب المجموعة الحادية عشرة 1- سبورتينج براجا البرتغالي – 10 نقاط 2- ولفرهامبتون الإنجليزي – 9 نقاط 3- سلوفان براتسيلافا السلوفاكي – 4 نقاط 4- بيشكتاش التركي – دون رصيد مباريات الجولة القادمة سبورتينج براجا – ولفرهامبتون (ملعب مونيسبال دي براجا) 28 نوفمبر بشيكتاش – سلوفان براتسيلافا ( ملعب فودافون بارك) 28 نوفمبر

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