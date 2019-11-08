شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني على ضيفه روما الإيطالي، وفوز إسطنبول باشكاشهير التركي على مضيفه فولفسبورجر النمساوي.

بوروسيا مونشنجلادباخ - روما تغلب مونشنجلادباخ بصعوبة على ضيفه روما الإيطالي بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي أقيم بملعب "بوروسيا بارك"، سجل للفريق الألماني لاعب روما "فيديريكو فازيو" ضد مرماه في الدقيقة 35 ثم تعادل نفس اللاعب في الدقيقة 64 لفريقه، قبل أن يخطف ماركوس تورام هدفاً قاتلاً لأصحاب الأرض في الدقيقة 95. فولفسبورجر - باشكاشهير خسر نادي فولفسبورجر النمساوي بملعبه "ميركور أرينا" أمام باشكاشهير بثلاثية نظيفة سجلها إيدين فيسكا في الدقيقة 73 من علامة الجزاء وهدفين للاعب "إينزو كريفيللي" في الدقيقتين 84 و 87. Advertisements ترتيب المجموعة العاشرة 1- باشكاشهير التركي – 7 نقاط 2- بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني – 5 نقاط 3- روما الإيطالي – 5 نقاط 4- فولفسبورجر النمساوي – 4 نقاط مباريات الجولة القادمة فولفسبورجر – بوروسيا مونشنجلادباخ (ملعب ميركور أرينا) 28 نوفمبر باشكاشهير – روما (ملعب فاتح تيريم) 28 نوفمبر

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