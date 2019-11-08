شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة التاسعة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة التاسعة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة التاسعة من بطولة الدوري الأوروبي بتعادل أوليكساندريا الوكراني مع ضيفه سانت إيتيان الفرنسي، وفوز جينت البلجيكي خارج قواعده على فولفسبورج الألماني.

أوليكساندريا – سانت إيتيان شهد ملعب "لفيف أرينا" تعادلاً إيجابيا بين أولكساندريا وضيفه سانت إيتيان، سجل للفريق الفرنسي وهبي الخزري في الدقيقة 24 من علامة الجزاء ومهدي كمارا في الدقيقة 72، فيما سجل لصاحب الأرض دينيس بيزبورودكو في الدقيقة 84 وماكسيم زاديراكا في الدقيقة 91. فولفسبورج - جينت خسر نادي فولفسبورج الألماني على ملعبه "فولكس فاجن أرينا" أمام ضيفه جينت البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف جينت رومان ياريمتشوك في الدقيقة 50 ولوران ديبواتر في الدقيقة 65 وميتشيل نجادو في الدقيقة 76، بينما سجل هدف فولفسبورج الوحيد جواو فيكتور في الدقيقة 20. Advertisements ترتيب المجموعة التاسعة 1- جينت – 10 نقاط 2- فولفسبورج – 5 نقاط 3- سانت إيتيان – 3 نقاط 4- أوليكساندريا – 3 نقاط مباريات الجولة القادمة سانت إيتيان – جينت (ملعب جيفري جويتشارد) 28 نوفمبر أوليكساندريا – فولفسبورج ( ملعب نيكا ستاديوم) 28 نوفمبر

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