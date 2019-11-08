شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز عريض على إسبانيول الإسباني على ضيفه لودجوريتس البلغاري وتعادل سلبي بين فيرينكفاروسي المجري وصيفه سيسكا موسكو الروسي.

إسبانيول - لودجوريتس إكتسح نادي إسبانيول ضيفه لوجوريتس البلغاري بسداسية نظيفة بملعب "RCDE " سجلها أوسكار ميليندو في الدقيقة 4 ولويس لوبيز في الدقيقة 19 وماتياس فارجاس في الدقيقة 36 من علامة الجزاء و فيكتور بونيا في الدقيقة 52 وأدريا بيدروسا في الدقيقة 73 وفاكوندو فيريرا في الدقيقة 76. فيرينكفاروسي – سيسكا موسكو تعادل فريق فيرينكفاروسي مع ضيفه سيسكا موسكو الروسي بدون أهداف بملعب "جروباما أرينا"، وشهد اللقاء طرد لاعب سيسكا موسكو كيريل ناباكين. Advertisements ترتيب المجموعة الثامنة 1- إسبانيول – 10 نقاط 2- لودجوريتس – 6 نقاط 3- فيرينكفاروسي – 5 نقاط 4- سيسكا موسكو – نقطة واحدة مباريات الجولة القادمة سيسكا موسكو – لودجوريتس (ملعب VEB ) 28 نوفمبر فيرينكفاروسي – إسبانيول (ملعب جروباما) 28 نوفمبر

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