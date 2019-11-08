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ترتيب المجموعة السابعة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي بتعادل فينورد الهولندي مع ضيفه يانج بويز السويسري وفوز مهم لرينجرز الإسكتلندي على ضيفه بورتو البرتغالي.

فينورد – يونج بويز شهد ملعب "دي كيب" تعادل نادي فينورد مع ضيفه يونج بويز، سجل لفينورد "ستيفين بيرجيوس" في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، بينما سجل ليونج بويز مارفين سبيلمان في الدقيقة 71. رينجرز - بورتو فاز نادي رينجرز على ضيفه بورتو بثنائيه نظيفة سجلها ألفريدو موريلوس في الدقيقة 69 وستيفين ديفيس في الدقيقة 73. Advertisements ترتيب المجموعة السابعة 1- يونج بويز – 7 نقاط 2- رينجرز – 7 نقاط 3- فينورد – 4 نقاط 4- بورتو – 4 نقاط مباريات الجولة القادمة فينورد – رينجرز (ملعب دي كيب) 28 نوفمبر يونج بويز – بورتو (ملعب دي سويس) 28 نوفمبر

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