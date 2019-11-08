شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي بتعادل لأرسنال خارج قواعده أمام فيتوريا جيمارايش البرتغالي، وفوز إنتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه ستاندر لييج البلجيكي.

فيتوريا جيمارايش - أرسنال فرط أرسنال في تقدمه بهدف شكودران مصطافي في الدقيقة 80 ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 91 عبر برونو داسيلفا، في اللقاء الذي شهده ملعب "أفونسو هينريك". إنتراخت فرانكفورت – ستاندرلييج فاز فرانكفورت بملعبه "كوميرزبانك أرينا" بهدفين لهدف على ضيفه البلجيكي ستاندرلييج، سجل لفرانكفورت دافيد أبراهام في الدقيقة 28 و مارتن هينتيرجير في الدقيقة 73، بينما سجل للفريق البلجيكي سليم أمالا في الدقيقة 82. Advertisements ترتيب المجموعة السادسة 1- أرسنال الإنجليزي – 10 نقاط 2- ستاندرلييج البلجيكي – 6 نقاط 3- إنتراخت فرانكفورت الألماني – 6 نقاط 4- فيتوريا جيمارايش البرتغالي – نقطة واحدة مباريات الجولة القادمة أرسنال – إنتراخت فرانكفورت (ملعب الإمارات) 28 نوفمبر فيتوريا جيمارايش – ستاندرلييج (ملعب أفونسو هينريك) 28 نوفمبر

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