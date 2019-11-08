شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الرابعة من الدوري الأوروبي عقب ختام الجولة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الرابعة من الدوري الأوروبي عقب ختام الجولة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز كبير لفريق لاسك لينز النمساوي على إيندهوفن الهولندي، وإنتصار مهم لسبورتينج لشبونة البرتغالي على مضيفه روزنبرج النرويجي.

لاسك - أيندهوفن سحق لاسك ضيفه أيندهوفن بملعب "ستاد لاسك" برباعية مقابل هدف، سجل للفريق النمساوي رينهود رانفتل في الدقيقة 56 و دومنيك فريسير في الدقيقة 60 وكلاوس في الدقيقة 77 والدقيقة 82، مقابل هدف وحيد للفريق الهولندي سجله دانيل شفاب من ركلة جزاء في الدقيقة 5. روزنبرج – سبورتينج لشبونة إنتزع سبورتينج لشبونة فوزاً هاماً على مضيفه روزنبرج بهدفين نظيفين بملعب "ليركيندال" سجلهما سباستيان كواتيس في الدقيقة 16 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة 38. Advertisements ترتيب المجموعة الرابعة 1- سبورتينج لشبونة البرتغالي – 10 نقاط 2- لاسك النمساوي – 7 نقاط 3- أيندهوفن الهولندي – 7 نقاط 4- روزنبرج النرويجي – دون رصيد مباريات الجولة القادمة روزنبرج – لاسك (ملعب ليركندال) 28 نوفمبر سبوتينج لشبونة – أيندهوفن (ملعب حوسيه ألفالادي) 28 نوفمبر

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