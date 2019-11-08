شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الرياض واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

موعد مباراة الرياض واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة الجمعة 8 نوفمبر 2019 يواجه نادي الرياض نظيره إتحاد جدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن منافسات دور الـ64، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الملك عبد الله الدولي.

موعد مباراة الرياض والاتحاد Advertisements تقام مباراة اتحاد جدة والرياض في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة. القناة الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد ومن المنتظر أن تقام مباراة الرياض وإتحاد جدة علي قناة الرياضية السعودية 1.

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