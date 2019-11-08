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موعد مباراة الرياض واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين والقناة الناقلة
الجمعة 8 نوفمبر 2019
يواجه نادي الرياض نظيره إتحاد جدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن منافسات دور الـ64، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الملك عبد الله الدولي.
موعد مباراة الرياض والاتحاد
تقام مباراة اتحاد جدة والرياض في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة.
القناة الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد
ومن المنتظر أن تقام مباراة الرياض وإتحاد جدة علي قناة الرياضية السعودية 1.
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