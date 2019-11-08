شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي بفوز كلوج الروماني على ضيفه رين الفرنسي، وإنتصار صعب وغالي لنادي سيلتيك الإسكتلندي من قلب روما على نادي لاتسيو الإيطالي.

كلوج - رين تغلب كلوج الروماني على ملعبه "كونستانتين رادوليسكو" بصعوبة بالغة على ضيفه رين الفرنسي بهدف نظيف سجله "ماريو روندون" في الدقيقة 87 قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 90. لاتسيو – سيلتيك حقق نادي سلتيك الإسكتلندي فوزه الأول في التاريخ على الأندية الإيطالية بتغلبه على نادي لاتسيو بهدفين مقابل هدف في ملعب "الأوليمبيكو"، حيث تقد المتألق شيرو إيموبيلي لنسور العاصمة في الدقيقة 7 وتعادل جيمس فوريست في الدقيقة 38 قبل أن يخطف "أوليفيه نتشام" هدفاً قاتلاً في الدقيقة 94. Advertisements ترتيب المجموعة الخامسة 1- سيلتيك الإسكتلندي – 10 نقاط 2- كلوج الروماني – 9 نقاط 3- لاتسيو الإيطالي – 3 نقاط 4- رين الفرنسي – نقطة واحدة مباريات الجولة القادمة سيلتيك – رين (ملعب سيلتيك بارك) 28 نوفمبر لاتسيو – كلوج (ملعب الأوليمبيكو) 28 نوفمبر

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