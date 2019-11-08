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الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد يتجاوز بارتيزان بلجراد بثلاثية نظيفة الجمعة 8 نوفمبر 2019 بات نادي مانشستر يونايتد على أبواب التأهل لدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي بعد أن إكتسح ضيفه بارتيزان بلجراد بثلاثية دون رد في رابع جولات المحموعة 12 من بطولة الدوري الأوروبي وذلك بملعب أولد ترافورد.

إفتتح أهداف اليونايتد الشاب ماسون جرينوود في الدقيقة 22 وعزز مارسيال التقدم في الدقيقة 33. في الشوط الثاني أضاف ماركوس راشفورد ثالث الأهداف في الدقيقة 49. Advertisements بهذه النتيجة يتصدر اليونايتد المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتجمد رصيد بارتيزان عند النقطة 4 في المركز الثالث. بدأ اليونايتد اللقاء بالتشكيل التالي روميرو بيساكا - ماجواير - روخو - يونج ماكتومناي - فريد مارسيال - ماتا - جرينوود راشفورد

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