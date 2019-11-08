شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة والان مع التفاصيل

ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة الجمعة 8 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي بتعدلين أحدهما إيجابي بين كوبنهاجن الدانماركي ودينامو كييف الأوكراني والآخر سلبي بين لوجانو السويسري ومالمو السويدي.

كوبنهاجن – دينامو كييغ تعادل كوبنهاجن مع ضيفه دينامو كييف بهدف لكل منهما على ملعب الأول "تيليا باركن"، سجل لكوبنهاجن "ينس ستاج" في الدقيقة 4 وتعادل بينيامين فيربيتش في الدقيقة 70. لوجانو - مالمو شهد ملعب "كيبون بارك" تعادلاً سلبياً بين صاحب الأرض لوجانو وضيفه مالمو السويدي في لقاء عامر بالكروت الصفراء. Advertisements ترتيب المجموعة الثانية 1- كوبنهاجن الدانماركي – 6 نقاط 2- دينامو كييف الأوكراني – 6 نقاط 3- مالمو السويدي – 5 نقاط 4- لوجانو السويسري - نقطتان مباريات الجولة القادمة لوجانو – كوبنهاجن (ملعب كيبون بارك) 28 نوفمبر مالمو – دينامو كييف (ملعب مالمو ستاديوم) 28 نوفمبر

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