ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الرابعة

الخميس 7 نوفمبر 2019

إنتهت اليوم مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت إنتصار ساحق لإشبيلية الإسباني على مضيفه دوديلانج بطل لوكسمبورج، وشهدت إنتصار صعب لأبويل نيقوسيا القبرصي على ضيفه كاراباج أجدام الأذربيجاني.



أبويل نيقوسيا – كارابج أجدام

شهد ملعب GPS بالعاصمة القبرصية نيقوسيا إنتصار أبويل على ضيفه الأذربيجاني كارباج، سجل لأبويل لوكاس سوزا في الدقيقة 59 و نيكولاس لوانو في الدقيقة 88 بعد أن تقدم الضيوف مبكراً عبر ماكسيم ميدفيديف في الدقيقة 10.

دوديلانج – أشبيلية سحق إشبيلية ضيفه المتواضع دوديلانج في عقر داره بملعب "جوسي بارتيل" بمدينة لوكسمبورج العاصمة، شهدت المباراة تألق المغربي الإسباني منير الحدادي الذي سجل رباعية في الدقائق 17 و 27 و 33 و 66، بينما سجل مؤنس دبور هدفاً وحيداً في الدقيقة 36، فيما سجل لأصحاب الأرض دانيل سياني هدفين في الدقيقتين 69 و 80.

ترتيب المجموعة الأولى

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1-أشبيلية الإسباني – 12 نقطة

2-أبويل نيقوسيا القبرصي – 4 نقاط

3-كاراباج أجدام الأذربيجاني – 4 نقاط

4-دوديلانج (لوكسمبورج) – 3 نقاط

مباريات الجولة القادمة

أشبيلية – كاراباج أجدام (ملعب رامون سانشيز بيزخوان) 28 نوفمبر دوديلانج – أبويل (ملعب جوسي بارتيل) 28 نوفمبر