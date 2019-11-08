الامارات | ليوناردو .. طباخ «باستا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو .. طباخ «باستا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عن إجادته مهارة أخرى بعيداً عن إحراز الأهداف، وهي إعداد وجبة «الباستا»، وفقاً لما نشره على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، مبيناً طريقة تحضير الوجبة، واستخدامه بعض المكونات التي تجعل مذاقها لذيذاً. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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