الامارات | «الزعيم» ينزف النقاط في مباراة بطولية لبني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» ينزف النقاط في مباراة بطولية لبني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح بني ياس، على الرغم من النقص العددي، في إيقاف المد الهجومي لضيفه العين، خلال مباراتهما، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، ليواصل «الزعيم» نزف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل في الجولة السادسة أمام الجزيرة، في حين خرج السماوي بنقطة ثمينة للغاية، بعد أن أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 55 التي شهدت طرد لاعبه، جواو فيكتور، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. ورفع بني ياس رصيده قليلاً إلى سبع نقاط، بينما وصل العين إلى النقطة 14.

واستبسل لاعبو بني ياس في الدفاع أمام هجمات لاعبي العين، البرازيلي كايو كانيدو، والتوغولي لابا كودجو. وتدخل الحكم الفيديو (الفار) في حالة واحدة في المباراة بشأن شكوك من إمكانية وجود ركلة جزاء للعين بداعي قيام لاعب بني ياس، خالد هاشمي، بدهس شيوتاني في قدمه، إلا أن حكم اللقاء، محمد عبدالله حسن، أمر بمواصلة اللعب. ورغم أن العين بادر بالهجوم في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، مهدداً مرمى بني ياس في أكثر من محاولة، لكن محاولاته افتقدت التركيز واللمسة الأخيرة. وأهدر لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، أول فرصة في المباراة وهو في مواجهة حارس بني ياس، فهد الظنحاني، في الدقيقة 18، ثم فرصة أخرى مهدرة للعين من شيوتاني من تسديدة قوية مرت فوق القائم.

وحاول العين في الشوط الثاني إنقاذ الموقف بإجراء بعض التغييرات في صفوفه، لكن بني ياس واجه محاولات ضيفه بصلابة، وأهدر كودجو فرصة هدف مؤكد قبل نهاية اللقاء بـ10 دقائق. وكاد بني ياس يتقدم بهدف السبق في المباراة، عندما أهدر لاعبه، سايل سوزا، فرصة لا تضيع.

- العين فقد أربع نقاط

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مهمة في آخر

جولتين، بالتعادل أمام

بني ياس وقبله الجزيرة.