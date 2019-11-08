الامارات | المدربة المواطنة حورية تخوض فترة معايشة مع منتخب إيرلندا للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن المدربة المواطنة حورية تخوض فترة معايشة مع منتخب إيرلندا للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض مدربة منتخب السيدات لكرة القدم، المواطنة حورية الطاهري، فترة معايشة مع منتخب سيدات إيرلندا لمدة أسبوع، ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتطوير القدرات الفنية، وزيادة خبرات مدربات كرة قدم السيدات، الذي يُشرف عليه المحاضرة الدولي فييرا بايو.

ووفق بيان من اتحاد كرة القدم ستشارك حورية خلال فترة المعايشة في دورة تدريبية مختصة في الإعداد التكتيكي يُشرف عليها المحاضر الدولي كورس رايمون.

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وقالت حورية إن «المشاركة في البرامج والدورات التطويرية المنظمة من «الفيفا» تعزز من القدرات الفنية للمدرب وتكسبه المزيد من الخبرات التي تساعده على مواكبة تطور اللعبة على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية».

وأضافت أن «فترة المعايشة مع المنتخب الإيرلندي للسيدات، خلال معسكره الداخلي في إيرلندا، ستكون لها فوائد عدة، خصوصاً أنه يستعد لمواجهة منتخب اليونان في المباراة المؤهلة لكأس أوروبا، وأسعى إلى الاستفادة من هذه التجربة لنقلها إلى لاعبات منتخباتنا الوطنية للسيدات».