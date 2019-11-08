الامارات | فرحة رابعة على التوالي للعميد في حضور 825 مشجعاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزه الرابع على التوالي مع مدربه الجديد، كرونسلاف، بعد أن تخطى، أمس، كلباء بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليصل العميد إلى 13 نقطة، بينما ظل كلباء برصيد ست نقاط في المركز 11.
ولم تشفع النتائج الإيجابية للنصر، في الجولات الثلاث الماضية، في حضور جمهوره إلى المباراة بالقوة المطلوبة، حيث تابع لقاء أمس 825 مشجعاً فقط من الفريقين، ليظهر الملعب شبه خالٍ من الجمهور.
ونجح النصر في السيطرة على المباراة من بدايتها، لعباً ونتيجة واستحواذاً، على الرغم من أن كلباء كان السبّاق في تهديد مرمى النصر، عن طريق الأردني ياسين البخيت، بعد انفراد تام بحارس النصر، أحمد شامبيه، الذي تصدى للكرة ببراعة.
وردّ النصر من خلال الاستحواذ والأداء والنتيجة، واكتفى بهدفين فقط، حيث نجح التشيلي بافيز، في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 35 من داخل منطقة الجزاء. في حين جاء الثاني في الشوط الثاني عن طريق البرتغالي توزي، من هجمة رائعة وصلت إليه من الإسباني نيغريدو، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للغاية للعميد، الذي ارتقى إلى المركز الرابع.
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