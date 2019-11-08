شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من أبرز نجوم الغولف يعلنون المشاركة في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أربعة من الأسماء البارزة في لعبة الغولف، مشاركتهم في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للغولف من 23 وحتى 26 يناير المقبل، يتقدمهم الصيني هاتونج لي، بطل نسخة 2018، والألماني مارتن كايمر، والإيرلندي الشمالي جرايمي ماكدويل، وتيريل هاتون صاحب ثلاثة ألقاب في الجولة الأوروبية.
ومع تأكيد هذه الأسماء مشاركتها فإن البطولة تترقب منافسة شديدة بحضور أفضل لاعبي العالم إلى الدولة، بعدما سبق الإعلان عن مشاركة الأميركي بريسون ديشامبو حامل اللقب، والإسباني رافا كابريرا، والسويدي هنريك ستينسون اللذين سبق لهما الفوز بلقب البطولة، وعدد من أبرز النجوم المتوجين بألقاب الجولة الأوروبية، مثل القافلة الإنجليزية التي تضم تومي فليتوود ومات فيتزباتريك وداني ويليت ولي ويستوود ومات والاس وإيان بولتر، ومعهم الإسباني سيرجيو غارسيا.
وقال لي، المصنف 61 عالمياً في تصريحات صحافية: «تحمل هذه البطولة ذكريات خاصة بالنسبة لي، لذلك لا أطيق الانتظار للعودة مرة أخرى إليها في يناير المقبل، خصوصاً أنها تشهد مشاركة أفضل لاعبي العالم».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 من أبرز نجوم الغولف يعلنون المشاركة في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.