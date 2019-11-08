الامارات | 4 من أبرز نجوم الغولف يعلنون المشاركة في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من أبرز نجوم الغولف يعلنون المشاركة في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أربعة من الأسماء البارزة في لعبة الغولف، مشاركتهم في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للغولف من 23 وحتى 26 يناير المقبل، يتقدمهم الصيني هاتونج لي، بطل نسخة 2018، والألماني مارتن كايمر، والإيرلندي الشمالي جرايمي ماكدويل، وتيريل هاتون صاحب ثلاثة ألقاب في الجولة الأوروبية.

ومع تأكيد هذه الأسماء مشاركتها فإن البطولة تترقب منافسة شديدة بحضور أفضل لاعبي العالم إلى الدولة، بعدما سبق الإعلان عن مشاركة الأميركي بريسون ديشامبو حامل اللقب، والإسباني رافا كابريرا، والسويدي هنريك ستينسون اللذين سبق لهما الفوز بلقب البطولة، وعدد من أبرز النجوم المتوجين بألقاب الجولة الأوروبية، مثل القافلة الإنجليزية التي تضم تومي فليتوود ومات فيتزباتريك وداني ويليت ولي ويستوود ومات والاس وإيان بولتر، ومعهم الإسباني سيرجيو غارسيا.

وقال لي، المصنف 61 عالمياً في تصريحات صحافية: «تحمل هذه البطولة ذكريات خاصة بالنسبة لي، لذلك لا أطيق الانتظار للعودة مرة أخرى إليها في يناير المقبل، خصوصاً أنها تشهد مشاركة أفضل لاعبي العالم».