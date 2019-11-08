الامارات | محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية استضافة الدولة للحدث العالمي الأكبر في بناء الأجسام على مستوى العالم، وتنظيم هذا الحدث الدولي في إمارة الفجيرة، لما تتمتع به من إمكانات تساعدها على استقبال كبرى الأحداث الرياضية والعالمية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعمه المستمر للرياضة والرياضيين.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، مساء أمس، بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019، التي تقام برعاية سموه في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 1000 لاعب من 120 دولة.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ عبدالله آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الدكتور روفائيل سانتوغا.

Advertisements

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إلى الرمزية المهمة في انتقال البطولة إلى الإمارات، حيث تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتحتضنها الفجيرة، مشدداً على أهمية ترسيخ رياضة بناء الأجسام في المنطقة، خصوصاً في الدولة التي تمتلك البنية التحتية المناسبة لاحتواء اللعبة.

وكرّم سموه الداعمين والمؤسسات الشريكة التي أسهمت في تنظيم بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019.