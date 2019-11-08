الامارات | سالم راشد.. في ضيافة «الشيف نصرت»

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم راشد.. في ضيافة «الشيف نصرت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك لاعب فريق الجزيرة، سالم راشد، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مقطع فيديو له خلال زيارته لمطعم الشيف نُصرت، وذلك قبل لقاء الجزيرة والشارقة، واستمتع اللاعب بتناول وجبة من اللحم المقطع على طريقة الشيف نصرت المعروفة عنه، خصوصاً حركته الشهيرة برش الملح. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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