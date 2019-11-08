الامارات | الفجيرة وحتا.. لقاء من «الطبقة الفنية» نفسها

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة وحتا.. لقاء من «الطبقة الفنية» نفسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث الفجيرة عن الانتصار الثالث في الموسم الحالي، للابتعاد عن المركز الـ12 الذي يحتله برصيد ست نقاط، بينما يتطلع ضيفه حتا إلى مغادرة المركز قبل الأخير بفوز ثانٍ، خلال المباراة التي تجمعهما على استاد الفجيرة الساعة 6 من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

يذكر أن الفجيرة خسر مباراته الماضية أمام الشارقة (1-2)، بينما خسر حتا أمام الوصل (1-3)، الأمر الذي يعطي الفريقين دفعة معنوية من أجل تحقيق الفوز اليوم بحثاً عن البقاء في المحترفين.

ويتطلع مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إلى إيقاف نزيف النقاط أمام الفرق الزائرة وتحقيق الفوز أمام جمهوره، مؤكداً أن «المباراة مفترق طرق، لأن الفائز سينال ست نقاط ستبعده عن منطقة الخطر»، وحذر لاعبيه من خطورة فريق حتا، لما يتمتع به من قدرة على الاستحواذ على الكرة، فيما دافع عن محترفيه الأجانب، وخص الليبيري وليم جيبور، مشيراً إلى أنه ينتظر منه الكثير في المباريات المقبلة.

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وقال بوقرة إن «فوز الذئاب سيمنحنا دفعة معنوية»، واصفاً المباراة مع حتا بالصعبة والمهمة وأنه يرى أن جميع مباريات الفريق صعبة.

في المقابل، يتطلع مدرب حتا اليوناني كونتيس إلى الانتصار على فريق ينافسه على البقاء، ويراهن على الأداء الجيد للفريق، خصوصاً بعدما تعادله أمام الشارقة، على الرغم من الخسارتين أمام العين (1-2) والوصل (1-3)، ويراهن أيضاً على إمكانات اللاعبين الأجانب وخصوصاً الإسباني كريستيان لوبيز.

يذكر أن الفجيرة فاز على حتا في الموسم الحالي لكأس الخليج العربي في آخر مباريات الفريقين، بهدف نظيف سجله البرازيلي بينيتس.